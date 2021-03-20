SON DAKİKA: 7,2'lik depremde şiddetli sarsıntıya rağmen istifini bozmayan kedi kamerada... | Video
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Son dakika haberleri... Japonya'daki 7.2 büyüklüğündeki depremde; şiddetli sarsıntıya rağmen istifini bozmadan sakince oturmaya devam eden kedinin videosu sosyal medyada ilgi çekti!