Son dakika! 85 kişiyi taşıyordu! Filipinler'de askeri uçak düştü! İşte ilk görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
00:32
New York’ta iğrenç olay! Sokak ortasında tecavüz etmeye çalıştı | Video 04.07.2021 | 08:47
01:00
Japonya’yı vuran sel ve heyelanın bilançosu netleşiyor: 2 ölü 03.07.2021 | 12:40
02:51
Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp 03.07.2021 | 11:30
00:27
01:35
Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü | Video 02.07.2021 | 16:28
02:40
Romanya'da petrol rafinerisinde şiddetli patlama | Video 02.07.2021 | 14:24
04:35
Hindistan'da koronavirüs salgınında can kaybı 400 bini aştı | Video 02.07.2021 | 13:24
01:31
Biden, 13 katlı binanın çöktüğü bölgeyi ziyaret etti | Video 02.07.2021 | 13:33
01:26
01:48
Washington'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı | Video 02.07.2021 | 11:40
01:10
00:45
Manevra yapan motosiklet ata çarptı | Video 02.07.2021 | 10:29
04:42
01:51
İsrail polisinin insanlık dışı saldırıları sürüyor! 61 Filistinli yaralandı 02.07.2021 | 00:05
00:11
Filipinler'de Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3'e yükseltildi | Video 01.07.2021 | 15:25
02:29
Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını | Video 01.07.2021 | 14:26
04:02
Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırıldı | Video 01.07.2021 | 13:33
01:57
00:26
Los Angeles’ta yasa dışı havai fişek baskınında patlama: 16 yaralı | Video 01.07.2021 | 11:12
Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü. Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını açıkladı
Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak, iniş sırasında düştü. Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.
Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi. Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.