Son dakika: ABD dünyayı şoke eden UFO görüntülerini ilk kez yayınlandı! 'Pentagon, uzaylıların varlığını...' | Video

Son dakika haberi... Dünya, ABD'nin paylaştığı şoke eden UFO görüntülerini konuşuyor! ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un paylaştığı UFO görüntüleri yıllardır süregelen uzaylı teorilerini tekrardan gündeme taşıdı! ABD Pentagon'un paylaştığı şoke eden görüntülerde çok hızlı hareket eden UFO'ların şeklinin filmlerdekine çok benzediği görülüyor. Sosyal medyada heyecana sebep olan UFO görüntülerine "Pentagon sonunda uzaylıların varlığını kabul etti" yorumları yapıldı.