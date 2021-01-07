Son dakika! ABD'de neler oluyor? ABD Başkanı Donald Trump Kongre baskınında sorumlu tutulacak mı? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:42
00:08
00:45
00:29
ABD'den son dakika haberi: Bir kadın polis tarafından böyle vuruldu! | Video 07.01.2021 | 11:03
00:43
Son Dakika: ABD Kongre binasının kurşun geçirmez camlarını kırdılar | Video 07.01.2021 | 10:55
00:25
10:02
02:57
01:01
Amerika’daki protestolara New York’tan tepki | Video 07.01.2021 | 08:27
04:35
05:29
00:59
01:00
Tayland'da 3.5 metrelik dev piton yılanı eve girdi | Video 05.01.2021 | 15:46
01:19
Malezya’da toprak kayması: 40 kişi tahliye edildi | Video 05.01.2021 | 14:40
00:50
Rusya’da hayvanat bahçesinde hayvanlara yeni yıl sürprizi | Video 05.01.2021 | 14:40
01:16
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor | Video 05.01.2021 | 14:25
00:45
00:47
ABD'de havada asılı kalan kadın kayakçı kamerada | Video 05.01.2021 | 12:27
00:16
00:24
Assange’ın ABD’ye iade talebine İngiltere'den ret | Video 04.01.2021 | 14:57
Son dakika haberleri... ABD'deki kanlı Kongre basınının ardından ABD Başkanı Donald Trump sorumlu tutulacak mı? ABD Dışişleri Bakan Eski Yardımcısı Matthew Bryza, canlı yayında ABD Kongresi baskınını ve yaşanabilecek muhtemel gelişmeleri değerlendirdi...