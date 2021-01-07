Video Dünya Son dakika! ABD'de neler oluyor? ABD Başkanı Donald Trump Kongre baskınında sorumlu tutulacak mı? | Video

Son dakika! ABD'de neler oluyor? ABD Başkanı Donald Trump Kongre baskınında sorumlu tutulacak mı? | Video

Son dakika! ABD'de neler oluyor? ABD Başkanı Donald Trump Kongre baskınında sorumlu tutulacak mı? | Video
07.01.2021 | 11:36

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Son dakika haberleri... ABD'deki kanlı Kongre basınının ardından ABD Başkanı Donald Trump sorumlu tutulacak mı? ABD Dışişleri Bakan Eski Yardımcısı Matthew Bryza, canlı yayında ABD Kongresi baskınını ve yaşanabilecek muhtemel gelişmeleri değerlendirdi...

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