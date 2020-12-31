Video Dünya SON DAKİKA! Avustralya 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video

SON DAKİKA! Avustralya 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video

SON DAKİKA! Avustralya 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video
31.12.2020 | 16:05

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Son dakika haberleri... Avustralya 2021 yılına giren ilk ülkelerden oldu! İşte 2021 yılına giren Avustralya'nın Sidney şehrindeki hava fişek kutlamaları...

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Avustralya'nın Sidney kenti, 2021'e merhaba dedi. Kentte her yıl olduğu gibi havai fişek kutlamaları Sidney Limanı Köprüsü'nde yapıldı. Bu seferki kutlamaların, bir önceki yıla göre koronavirüs salgını nedeniyle daha sakin geçmesi dikkat çekti.


PASİFİK ÜLKELERİ 2021'E ERKEN GİRDİ
ABD başta olmak üzere birçok ülkede corona virüsü salgını nedeniyle kutlamalar yasaklanırken, bugün Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021'e ilk giren ülkeler oldu. Pasifik adası ülkeleri TSİ 1300'te 2021'e giriş yaptı. Bu ülkeleri Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Avustralya takip etti. Yeni Zelanda TSİ 1400'te yeni yıla girdi.

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