Video Dünya SON DAKİKA: Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü! | Video
SON DAKİKA: Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü! | Video

SON DAKİKA: Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü! | Video

25.12.2024 | 10:35

Son dakika haberleri: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozni'ye giden uçağın Aktau yakınlarında düştüğünü bildirdi. Yolcu uçağının Azerbaycan Havayolları'na ait olduğu öğrenildi.

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