Video Dünya Son Dakika: Ermenistan provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu | Video
Son Dakika: Ermenistan provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu | Video

Son Dakika: Ermenistan provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu | Video

13.09.2022 | 20:44

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Gelen son dakika bilgisine göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit olduğunu açıkladı.

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