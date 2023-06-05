SON DAKİKA! Kırgızistan'da darbe girişimi! İşte ilk görüntüler
Kırgızistan’da darbe planlayan bir gruba yönelik ülke genelinde operasyonlar başladı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.
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