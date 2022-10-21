Video Dünya Sorguda itiraf etti! İnternetten tanıştığı kişiyi pişirip yemiş | Video
Sorguda itiraf etti! İnternetten tanıştığı kişiyi pişirip yemiş | Video

Sorguda itiraf etti! İnternetten tanıştığı kişiyi pişirip yemiş | Video

21.10.2022 | 09:24

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Amerika Birleşik Devletleri'nde kan donduran bir olay yaşandı. İnternetten tanıştığı kişiyi evinde alıkoyduktan sonra pişirip yiyen Mark Latunski adlı şahıs, çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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