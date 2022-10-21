Sorguda itiraf etti! İnternetten tanıştığı kişiyi pişirip yemiş | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Hollanda'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü | Video 18.10.2022 | 13:27
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Rusya, Kiev'i böyle vurdu | Video 17.10.2022 | 09:14
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Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı 16.10.2022 | 23:33
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Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor | Video 16.10.2022 | 11:02
Amerika Birleşik Devletleri'nde kan donduran bir olay yaşandı. İnternetten tanıştığı kişiyi evinde alıkoyduktan sonra pişirip yiyen Mark Latunski adlı şahıs, çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.