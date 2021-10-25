Video Dünya Sudan'da darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildi | Video
Sudan'da darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildi | Video

Sudan'da darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildi | Video

25.10.2021 | 14:22

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Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.

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