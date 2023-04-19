Sudan’da sokaklar kan gölüne döndü! Türkleri kurtarma çalışmaları devam ediyor | Video

Afrika ülkesi Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana devam eden çatışmalar iç savaş tehlikesini her geçen gün artırıyor. Şimdiye dek 270’i aşkın kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda son olarak sivil ve yaralıların tahliyesi için 24 saatlik ateşkes kararı verildi. Geçici ateşkeste yer yer ihlallerin yaşandığı belirtilirken ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.