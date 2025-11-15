Video Dünya Sudan'da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında
Sudan'da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında

Sudan'da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında

15.11.2025 | 12:04

Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) katliamları sürüyor. A Haber Muhabiri Kerim Ulak, Sudan'daki insanlık trajedisini ve son gelişmeleri aktardı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
HDK'nın 26 Ekim'de Faşir'i ele geçirmesinin ardından, son bir haftada Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerindeki 5 sıcak noktada çatışmalar yoğunlaştı. Sudan'da HDK, 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin tamamını ele geçirdi. Ordu ise 13 eyalette hakim durumda. Çatışmalar, kuşatma altındaki Babanusa ve çevresinde yoğunlaşmış halde.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sudan’da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında 34:46
Sudan'da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında 15.11.2025 | 12:04
Paris’te alarm: Tren garında bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu 00:15
Paris’te alarm: Tren garında bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu 15.11.2025 | 10:08
Zelenskiy: Rusya’daki hedefler gece boyu Uzun Neptün füzeleriyle vuruldu 00:09
Zelenskiy: "Rusya'daki hedefler gece boyu Uzun Neptün füzeleriyle vuruldu" 14.11.2025 | 15:20
Irak’taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video 02:03
Irak'taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video 13.11.2025 | 13:11
Güney Kore’de araç pazara daldı: 2 ölü, 18 yaralı | Video 00:19
Güney Kore'de araç pazara daldı: 2 ölü, 18 yaralı | Video 13.11.2025 | 13:11
Türkevi’nde uluslararası misafirlere Türk kahvesi tanıtımı yapıldı | Video 08:09
Türkevi'nde uluslararası misafirlere Türk kahvesi tanıtımı yapıldı | Video 13.11.2025 | 11:32
Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video 00:52
Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video 13.11.2025 | 09:09
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi | Video 04:25
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi | Video 12.11.2025 | 08:44
Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 01:00
Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 11.11.2025 | 16:15
Hindistan’daki patlamada can kaybı 13’e yükseldi | Video 01:59
Hindistan’daki patlamada can kaybı 13’e yükseldi | Video 11.11.2025 | 13:46
Filipinler’i vuran Fung-wong Süper Tayfunu’nda ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 01:10
Filipinler’i vuran Fung-wong Süper Tayfunu’nda ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
Güney Kore’de çökme yaşanan termik santralde 2 kazan kulesi patlayıcı ile yıkıldı | Video 00:35
Güney Kore'de çökme yaşanan termik santralde 2 kazan kulesi patlayıcı ile yıkıldı | Video 11.11.2025 | 11:13
Kosova’da Türk seçmenler, seçim zaferini parti merkezini tahrip ederek kutladı | Video 00:41
Kosova’da Türk seçmenler, seçim zaferini parti merkezini tahrip ederek kutladı | Video 11.11.2025 | 08:50
Filipinler’i vuran Süper Tayfun’da can kaybı 4’e yükseldi | Video 04:11
Filipinler'i vuran Süper Tayfun'da can kaybı 4'e yükseldi | Video 10.11.2025 | 16:15
ABD’nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Washington’da komutanlarla basketbol oynadı | Video 00:19
ABD'nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Washington'da komutanlarla basketbol oynadı | Video 09.11.2025 | 13:28
Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı | Video 03:01
Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı | Video 09.11.2025 | 09:11
Brezilya’nın Parana eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü, 437 yaralı | Video 02:30
Brezilya’nın Parana eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü, 437 yaralı | Video 09.11.2025 | 09:11
Endonezya’da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı | Video 01:02
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı | Video 07.11.2025 | 13:59
ABD’de 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:15
ABD'de 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 16:27
Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu’nda ölü sayısı 114’e yükseldi | Video 00:52
Filipinler'i vuran Kalmaegi Tayfunu'nda ölü sayısı 114'e yükseldi | Video 06.11.2025 | 13:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY