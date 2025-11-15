Sudan'da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında 15.11.2025 | 12:04 Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) katliamları sürüyor. A Haber Muhabiri Kerim Ulak, Sudan'daki insanlık trajedisini ve son gelişmeleri aktardı... VİDEO DEVAM EDİYOR

HDK'nın 26 Ekim'de Faşir'i ele geçirmesinin ardından, son bir haftada Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerindeki 5 sıcak noktada çatışmalar yoğunlaştı. Sudan'da HDK, 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin tamamını ele geçirdi. Ordu ise 13 eyalette hakim durumda. Çatışmalar, kuşatma altındaki Babanusa ve çevresinde yoğunlaşmış halde.