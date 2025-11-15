Sudan'da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında
15.11.2025 | 12:04
Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) katliamları sürüyor. A Haber Muhabiri Kerim Ulak, Sudan'daki insanlık trajedisini ve son gelişmeleri aktardı...
34:46
