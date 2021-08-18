Video Dünya Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video

Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video

Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video
18.08.2021 | 11:08

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Avustralya'nın Sidney kentinde, üç metre uzunluğundaki bir piton, süpermarkette baharat reyonunda alışveriş yapanları şaşırttı.

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