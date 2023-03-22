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Suriye: "İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi" | Video

22.03.2023 | 13:12

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Halep Havalimanı ve çevresindeki bölgelere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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İsrail, bir ay içinde Suriye'ye ikinci kez hava saldırısı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin yerel saatle 03.55 sıralarında Halep Havalimanı ile çevresine çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenlediği ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Suriye hava savunma sistemlerinin füze atılmasının ardından devreye girdiği ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin bir açıklama yapmazken, yaralı ve can kaybı ise bildirilmedi. Suriye Savunma Bakanlığı, 7 Mart'ta Halep Havalimanı'nın İsrail'in füze saldırısı nedeniyle faaliyetlerini kısa bir süre için askıya aldığını açıklamıştı.

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