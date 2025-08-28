Video Dünya Tayland'da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi | Video
28.08.2025 | 12:48

Tayland'da etkili olan Kajiki Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 yükselirken, 7 kişi kayıp olarak bildirildi.

Güneydoğu Asya'da etkili olan Kajiki Tayfunu birçok ülkeyi etkisi altına aldı. Vietnam'da 7 kişinin ölümüne neden olan tayfun, Tayland'da da hayatı olumsuz etkiledi. Tayland Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde Kajiki Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi. Açıklamaya göre, Chiang Mai, Chiang Rai ve Mae Hong Son eyaletlerinin de aralarında bulunduğu 12 eyalette sel ve toprak kaymalarından 6 bin 300'den fazla kişi etkilendi ve bin 800 hane zarar gördü. Chiang Mai'de 15 kişi yaralandı; beş kişi toprak altında kaldı, iki kişi ise sel sularına kapıldı.

Tayland İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin Chiang Mai'deki toprak kaymasında öldüğü, 1 kişinin de Mae Hong Son'da sel sularına kapılarak boğulduğu aktarıldı. Chiang Mai'de 15 kişi yaralanırken, 2 kişi ise sel sularına kapıldı.

