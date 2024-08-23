Tayland'da küçük uçak ormanlık alana düştü: 9 ölü
Tayland'ın Chachoengsao eyaletinde Cessna tipi uçağın ormanlık alana düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Tayland'ın Trat eyaletine gitmek üzere başkent Bangkok'tan 7 yolcu ve 2 pilotla havalanan TFT209 sefer sayılı Cessna tipi uçak, Chachoengsao eyaletinde yerel saatle 15.18'de ormanlık alana düştü. Uçakta patlama meydana gelirken, bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5'i Çinli, 2'si Taylandlı olmak üzere 7 yolcu ve 2 Taylandlı pilot hayatını kaybetti.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
Tayland'da küçük uçak ormanlık alana düştü: 9 ölü 23.08.2024 | 11:11
00:58
Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü, 7 yaralı 23.08.2024 | 08:12
01:31
Putin: "Ukrayna, Kursk Nükleer Santraline saldırı girişiminde bulundu" 22.08.2024 | 17:33
02:10
Putin'in camide Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar dikkat çekti | Video 22.08.2024 | 15:36
02:06
Tayland'da sel felaketi: 5 ölü | Video 22.08.2024 | 14:55
02:57
Bosna Hersek'te okulda silahlı saldırı: 3 ölü | Video 21.08.2024 | 15:48
01:12
Endonezya’da yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı | Video 21.08.2024 | 15:25
15:35
Ultra Ortodoks Yahudilere 'Zorunlu askerlik' şiddeti! 21.08.2024 | 13:52
00:32
İsrail’in pazar yeri katliamının görüntüleri ortaya çıktı 21.08.2024 | 08:22
01:47
Japonya’daki havalimanında makas kayboldu, 36 uçuş iptal edildi | Video 20.08.2024 | 16:13
00:22
Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD'li Bakan Blinken ile görüştü | Video 20.08.2024 | 16:22
00:31
Ukrayna, Donetsk’te Rus zırhlılarını hedef aldı 19.08.2024 | 13:50
01:08
Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem kamerada... Tsunami uyarısı! 18.08.2024 | 08:04
00:28
00:30
05:17
00:55
00:45
00:50
02:41
SpaceX 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi 12.08.2024 | 17:01