Video Dünya Tayvan'da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: 3 ölü, 13 yaralı! İşte o anlar... | Video
Tayvan'da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: 3 ölü, 13 yaralı! İşte o anlar... | Video

Tayvan'da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: 3 ölü, 13 yaralı! İşte o anlar... | Video

20.05.2025 | 11:51

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki bir kavşakta aşırı hızla gelerek kırmızı ışık ihlali yapan araç, önce motosikletlere sonra da yayalara çarptı. Kameralara yansıyan feci kazada 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 13 kişi yaralandı.

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Tayvan'ın başkenti Taipei'ye bağlı Sanxia Mahallesinde aşırı hızla seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı. Önce 3 motosiklete çarpan araç, daha sonra kavşakta karşıdan karşıya geçen yayaların arasına daldı. Korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, 78 yaşındaki sürücünün komada olduğu, alkol almadığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TAYVAN LİDERİ LAİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Tayvan lideri Lai Ching-te kazanın ardından yaralıların kaldırıldığı 3 ayrı hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Lai, soruşturmayı yakından takip edeceğini ve yaralılar için tüm imkanların kullanılacağını belirtti.
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