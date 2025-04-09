Video Dünya Trump: "Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz"
Trump:

Trump: "Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz"

09.04.2025 | 08:51

ABD Başkanı Donald Trump, "Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin zor durumdaki kömür endüstrisinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, Beyaz Saray'da kömür madencilerinin de katıldığı programda ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buradaki açıklamasında Trump, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi" dedi.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ SEVİYEDE PARA AKIŞI SAĞLIYORUZ"
Tarifeler konusunda birçok ülkenin ABD ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini ve bunların "hazır elbise gibi değil, terzi işi tarzı anlaşmalar" olduğunu ifade eden Trump, "70'te fazla ülkeyle temas kurduk. Hepsi bu sürece katılmak istiyor. Sorun ise hepsini kısa sürede kabul edebilecek olmayışımız. Buna gerek de yok, çünkü bildiğiniz gibi gümrük tarifeleri devrede ve daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz" dedi.

Trump, "Yıllarca belirli ülkeler tarafından bu tarifeler konusunda sömürüldük ve kötüye kullanıldık. Onlar bize karşı tarife uyguladı, biz ise onlara ya hiç uygulamadık ya da kayda değer bir önlem almadık. Ama şimdi yapıyoruz. Otomobillere tarife koyduk, keresteye koyduk, çelik ve alüminyuma koyduk. Bu yüzden ülkenin dört bir yanında çelik fabrikaları açılıyor" dedi.

Trump, "Geçtiğimiz günlerde çelik sektöründeki yöneticilerle konuştum. Hepsi, ABD'ye fabrika kurmaya geliyor. Çünkü burada fabrika kurarsanız, hiç vergi ödemezsiniz, sıfır tarife. Ama üretimi dışarda yapıp, ürünlerinizi Amerikalı işçilerin zararına olacak şekilde buraya getirirseniz, bunun bir bedeli olur. Bu da tarife demektir" şeklinde konuştu.

BİDEN YÖNETİMİNİN ENERJİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ
Programda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "Yeşil Yeni Sahtekarlık" olarak nitelendirdiği çevreci politikalarına sert eleştiriler yönelten Trump, ABD'nin ihmal edilen kömür sektörünü yeniden canlandırma yönünde adımlar atılacağını duyurdu. ABD'de kömür madenciliğini ve kömür kullanımını genişletme sözü veren Trump, yeni kömür santralleri inşa etme ve madencileri yeniden istihdam etme planlarından bahsetti. Almanya'nın yeşil enerji anlayışı nedeniyle darbe aldıktan sonra yeniden kömüre dönüş yaptığını, Çin'in ise her hafta iki santral açtığını ileri süren Trump, kömürden vazgeçmeyen ülkelerin çok iyi bir konumda bulunduklarını söyledi. Trump, kömür enerjisinin ülkedeki yeni yapay zeka veri merkezlerini de destekleyeceğini ifade etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trump: Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz 07:33
Trump: "Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz" 09.04.2025 | 08:51
ABD, Yemen’deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video 01:41
ABD, Yemen'deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video 09.04.2025 | 08:21
Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video 03:06
Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video 08.04.2025 | 15:45
Paris’te geri dönüşüm tesisinde dev yangın paniği | Video 02:34
Paris’te geri dönüşüm tesisinde dev yangın paniği | Video 08.04.2025 | 10:37
Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama | Video 07:07
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama | Video 08.04.2025 | 10:37
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler! Kimsenin yapamadığını başardı | Video 14:36
Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Kimsenin yapamadığını başardı" | Video 08.04.2025 | 09:38
Pakistan’da Filistin’e destek grevi | Video 02:47
Pakistan’da Filistin’e destek grevi | Video 07.04.2025 | 16:10
Batı Şeria’da halk Gazze için genel greve gitti | Video 05:24
Batı Şeria'da halk "Gazze için" genel greve gitti | Video 07.04.2025 | 16:11
ABD’deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü | Video 02:01
ABD'deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü | Video 07.04.2025 | 12:29
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video 02:24
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video 07.04.2025 | 08:36
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 00:53
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 06.04.2025 | 14:18
Washington’da 10 binden fazla kişiden Filistin’e destek gösterisi | Video 00:39
Washington'da 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi | Video 06.04.2025 | 08:34
Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail desteği nedeniyle yapay zeka yöneticisi protesto edildi | Video 00:36
Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail desteği nedeniyle yapay zeka yöneticisi protesto edildi | Video 05.04.2025 | 16:19
İspanya’yı şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 02:05
İspanya'yı şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 05.04.2025 | 14:18
İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı 00:29
İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı 05.04.2025 | 14:09
Endonezya’daki Marapi Yanardağı 1.5 kilometre yüksekliğe kül püskürttü | Video 01:38
Endonezya'daki Marapi Yanardağı 1.5 kilometre yüksekliğe kül püskürttü | Video 04.04.2025 | 14:57
Macaristan, Netanyahu’nun ziyareti sırasında UCM’den çekilme kararı aldı | Video 01:43
Macaristan, Netanyahu'nun ziyareti sırasında UCM'den çekilme kararı aldı | Video 03.04.2025 | 16:22
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
ABD’de hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı | Video 02:03
ABD'de hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı | Video 03.04.2025 | 14:09
Gazze’de son 24 saatte 100 kişi öldü | Video 00:48
Gazze'de son 24 saatte 100 kişi öldü | Video 03.04.2025 | 14:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY