Video Dünya Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video
Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video

Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video

13.10.2025 | 16:26

ABD Başkanı Donald Trump, Knesset'te konuştuğu sırada milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'in "soykırım" ve "Filistin'i tanıyın" yazılı pankartlar taşıyarak gerçekleştirdiği protestonun ardından "Çok etkiliydi" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temasları kapsamında geldiği Kudüs'te İsrail Meclisi Knesset'e hitap etti. Trump, kürsüye geldikten sonra dakikalarca alkışlandı. Ayakta da alkışlanan Trump, konuşmasına başlamasından kısa bir süre sonra protesto edildi. Trump, protestonun başlamasında konuşmasına ara verdi. Knesset Başkanı Amir Ohana, Trump'ın konuşmasını keserek, "soykırım" ve "Filistin'i tanıyın" yazılı pankartlar taşıyan milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'in genel kuruldan çıkarılmasını istedi. Milletvekillerinin salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına yeniden başlayan Trump, protestoyu kast ederek "Çok etkiliydi" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video 01:08
Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video 13.10.2025 | 16:26
Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah’a getirildi | Video 01:00
Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'a getirildi | Video 13.10.2025 | 14:37
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu | Video 10:19
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu" | Video 13.10.2025 | 14:37
İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video 04:46
İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video 13.10.2025 | 11:07
ABD Başkanı Trump, İsrail’de | Video 06:16
ABD Başkanı Trump, İsrail'de | Video 13.10.2025 | 11:07
ABD Başkanı Trump, İsrail ve Mısır ziyaretleri için ülkesinden ayrıldı | Video 09:52
ABD Başkanı Trump, İsrail ve Mısır ziyaretleri için ülkesinden ayrıldı | Video 13.10.2025 | 09:21
ABD’de küçük bir uçak park alanına düştü: En az 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:00
ABD’de küçük bir uçak park alanına düştü: En az 2 kişi hayatını kaybetti | Video 13.10.2025 | 09:21
Dünyanın gözü Gazze’de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video 08:40
Dünyanın gözü Gazze'de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video 13.10.2025 | 09:24
Necef Cezaevi’nde utanç görüntüleri: İnsanlık dışı muamele kameralara yansıdı | Video 00:57
Necef Cezaevi’nde utanç görüntüleri: İnsanlık dışı muamele kameralara yansıdı | Video 12.10.2025 | 09:56
Gazze’de ateşkes sonrası Berlin’de 16 bin kişi Filistin’e destek gösterisinde buluştu | Video 00:11
Gazze’de ateşkes sonrası Berlin’de 16 bin kişi Filistin'e destek gösterisinde buluştu | Video 12.10.2025 | 08:58
Meksika’da sel felaketi: 27 ölü | Video 02:27
Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video 11.10.2025 | 11:00
Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı | Video 00:20
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı | Video 10.10.2025 | 15:42
Özgürlük Filosu’nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve yabancı aktivist İstanbul’da | Video 05:49
Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve yabancı aktivist İstanbul'da | Video 10.10.2025 | 15:04
SON DAKİKA: Gazze’de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video 29:58
SON DAKİKA: Gazze'de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video 10.10.2025 | 14:17
İsrail, Gazze’den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
Filistinli gazeteci, sokak sokak dolaşarak ateşkesi duyurdu: Savaş bitti, ateşkes sağlandı | Video 01:07
Filistinli gazeteci, sokak sokak dolaşarak ateşkesi duyurdu: "Savaş bitti, ateşkes sağlandı" | Video 09.10.2025 | 14:48
Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video 01:57
Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video 09.10.2025 | 13:46
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 04:47
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 09.10.2025 | 11:30
Gazze’de ateşkes! Mısır’daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 05:54
Gazze’de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 09.10.2025 | 10:07
AB Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya’yı Avrupa’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı | Video 03:15
AB Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya’yı Avrupa’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı | Video 08.10.2025 | 15:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY