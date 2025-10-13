Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video
ABD Başkanı Donald Trump, Knesset'te konuştuğu sırada milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'in "soykırım" ve "Filistin'i tanıyın" yazılı pankartlar taşıyarak gerçekleştirdiği protestonun ardından "Çok etkiliydi" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video 13.10.2025 | 16:26
01:00
Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'a getirildi | Video 13.10.2025 | 14:37
10:19
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu" | Video 13.10.2025 | 14:37
04:46
İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video 13.10.2025 | 11:07
06:16
ABD Başkanı Trump, İsrail'de | Video 13.10.2025 | 11:07
09:52
01:00
08:40
Dünyanın gözü Gazze'de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video 13.10.2025 | 09:24
00:57
00:11
02:27
Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video 11.10.2025 | 11:00
00:20
05:49
29:58
05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
01:07
01:57
04:47
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 09.10.2025 | 11:30
05:54
Gazze’de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 09.10.2025 | 10:07