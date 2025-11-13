Türkevi'nde uluslararası misafirlere Türk kahvesi tanıtımı yapıldı | Video 13.11.2025 | 11:32 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın eşi ve BM Delegasyon Eşleri Kulübü (UNDSC) Başkan Yardımcısı Emine Yıldız, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla New York'taki Türkevi'nde Türk kahvesi ve kültürünün tanıtıldığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın eşi ve BM Delegasyon Eşleri Kulübü (UNDSC) Başkan Yardımcısı Emine Yıldız, Türk kahvesinin yanı sıra seçkin kültürel değerlerin tanıtıldığı özel bir etkinlik düzenledi. ABD'nin New York şehrindeki Türkevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe UNDSC Yürütme Kurulu üyeleri ile birçok ülkenin diplomatik temsilcilerinin eşleri ve özel davetliler katıldı. Zambiya, Kazakistan, Mısır, Moldova, Paraguay, Hindistan, Özbekistan ve ABD gibi ülkelerden misafirlerin de yer aldığı etkinliğe ayrıca konser için New York'ta bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı Zara da katıldı. Zara, ev sahibi Emine Yıldız ile sohbet etti.

Emine Yıldız etkinlikteki açılış konuşmasında Türkevi'nin kültürler arasında bir köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, "Türk sanatının, müziğinin ve geleneğinin zenginliğini kutladığımız bu özel öğleden sonra için hepinizi Türkevi'nde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Türkiye'nin üretkenliğini ve ruhunu somutlaştıran yetenekli sanatçıların ilham verici bir kadrosunu sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 'Turkish Coffee Lady' olarak tanınan Gizem White ile Türk kahvesinin aromasını ve hikayelerini tadacağız. En küçük tuvalin bile sınırsız bir hayal gücünü barındırabileceğini hatırlatan eserleriyle Hasan Kale'nin inanılmaz minyatür sanatına hayran kalacağız" dedi.

TÜRK KAHVESİ VE MİNYATÜR SANATI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikte Turkish Coffee Lady markasının kurucusu Gizem White, Türk kahvesinin tarihini, geleneksel sunumunu ve faydalarını içeren özel bir sunum yaptı. White, Türk kahvesinin yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda dostluk, misafirperverlik ve kültürel paylaşımın simgesi olduğunu vurguladı. Ünlü minyatür sanatçısı Hasan Kale ise etkinliğe özel hazırladığı mikro minyatür eserlerini sergiledi. Sanatçı, konuklara minyatür sanatı üzerine kısa bir gösterim yaparak, ev sahibi Emine Yıldız'a özel bir minyatür çalışmasını armağan etti.

Davetliler etkinlik boyunca Türk mutfağından seçme lezzetleri tatma fırsatı buldu. Türk kahvesinin yanında geleneksel tatlılar ve yöresel ikramlar konukların beğenisine sunuldu. Katılımcılar, Türk misafirperverliğini yansıtan sıcak atmosferde keyifli anlar yaşadı.

"TÜRKİYE ÇOK ZENGİN BİR KÜLTÜREL MİRASA SAHİP"

Etkinlik kapsamında İhlas Haber Ajansı'na özel bir röportaj veren Emine Yıldız, düzenlenen organizasyonun hem kültürel bir paylaşım hem de dostlukların pekiştiği bir platform olduğunu belirtti. Yıldız, "Öncelikle bu etkinliğimiz yılda bir kere denk gelen 'Coffee Tea Party' adı altında BM'de görevli büyükelçi eşlerinin derneği tarafından düzenleniyor. Derneğin her ay organize ettiği bir kahve partisi var. Adı kahve partisi ama burada yalnızca kahve içilmiyor; geleneksel yemeklerimizi, sanatımızı, kültürümüzü yansıtan etkinlikler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

New York'a geçtiğimiz yıl geldiklerini hatırlatan Yıldız, "Geçen sene bu etkinliği ilk kez yapmıştık. Bu sene ikincisi oldu. Temayı biraz farklı yapalım istedik çünkü Türkiye sadece deniz ve kumdan ibaret değil; çok zengin bir kültürel mirasa sahip. Bunlardan en önemlisi de yaklaşmakta olan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü. Biz de bu vesileyle ABD'de Turkish Coffee Lady olarak tanınan Gizem White ile birlikte Türk kahvesinin geçmişini ve bugünkü durumunu anlattık" ifadelerini kullandı.

"KATILIMCILAR ÇOK MEMNUN KALDI"

Etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Yıldız, "Katılımcıların çok memnun kaldıklarını düşünüyorum. Gördüğünüz kadarıyla herkes Türk kahvesini, minyatür sanatını büyük bir ilgiyle takip etti. Biz de bu yıl biraz farklılık olsun istedik ve Hasan Kale'yi misafir ettik. Sağ olsunlar kırmadılar, geldiler, inanılmaz bir sanat icra ettiler. Küçücük objelere, özellikle gıda ürünleri üzerine yaptığı minyatürlerle herkesi etkiledi. Ben gözlükle bile zor gördüm, o kadar ince bir işçilikti. Her sene bu etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Her defasında farklı bir tema belirlemeye çalışacağız. Amacımız ülkemizi tanıtmak, kültürümüzü anlatmak ve güzelliklerimizi paylaşmak. Bu tür organizasyonlar ülkeler arasında kültürel bir köprü kuruyor, birbirini daha yakından tanımaya fırsat veriyor. Eğer görevimizi bu anlamda yerine getirebildiysek, bizim için en büyük mutluluk bu" ifadelerini kullandı.