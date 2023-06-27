Video Dünya Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi | Video
Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi | Video

Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi | Video

27.06.2023 | 16:40

Çekya’da polis ekipleri, Türkiye’den Çekya’ya yasadışı yollarla göçmen getiren 14 kişilik çeteyi yakaladı.

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Çekya Organize Suçlarla mücadele ekipleri tarafından ülkenin Hradec Kralove kentinde polis ve acil müdahale ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Operasyonda yasadışı yollarla Türkiye'den Çekya'ya göçmen getiren 1'i Çek vatandaşı toplam 14 kişilik çete çökertildi.

Çekya Organize Suçlarla Mücadele Birimi sözcüsü Jaroslav İbehej yaptığı açıklamada, "Çetenin bugüne kadar bine yakın göçmeni kaçak yollarla Çekya ve diğer AB ülkelerine gelmelerine yardım ederek yaklaşık 1 milyon euro gelir elde ettiklerini tahmin ediyoruz. Bu konu ile ilgili incelemelerimiz devam edecek" dedi.

Çete üyelerinin, organize bir suç örgütüne katılmak ve devlet sınırlarından yasadışı geçişe yardım etmek suçlarından hakim karşısına çıkarak 16'şar yıl hapis cezası ile yargılanması öngörülüyor. Çete üyeleri ilgili soruşturmayla Hradec Kralove Bölge savcılığı ilgilenecek.

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