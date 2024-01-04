Video Dünya Ukrayna ve Rusya arasında temmuzdan bu yana ilk esir takası | Video
Ukrayna ve Rusya arasında temmuzdan bu yana ilk esir takası | Video

Ukrayna ve Rusya arasında temmuzdan bu yana ilk esir takası | Video

04.01.2024 | 06:00

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası yapıldı. Rusya, 213, Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Şubat 2022'den bu yana devam ederken, iki ülke arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 248 Rus askerinin Ukrayna'dan geri alındığı belirtilerek, "Zorlu müzakere süreci sonrasında 248 Rus askerinin Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildi. Rus askerinin geri dönüşü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün oldu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Rus askerlerinin askeri nakliye uçaklarıyla psikolojik ve tıbbi destek görmeleri için çeşitli kliniklere sevk edildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Rusya'dan Ukraynalı esirlerin geri alındığını duyurarak, "213 asker ve sivilimiz Rus esaretinden kurtularak evine döndü" dedi.

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