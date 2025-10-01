Ukrayna’da sel: 9 ölü | Video 01.10.2025 | 12:07 Ukrayna’nın güneyindeki Odessa şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna'nın güneyinde şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Odessa şehrinde yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, 362 kişinin kurtarıldığı, araçların sular altında kaldığı ve binaları sel sularının bastığı aktarıldı.Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, "Sadece 7 saat içinde, Odessa'ya neredeyse iki aylık yağmur yağdı. Hiçbir drenaj sistemi böyle bir yükü kaldıramaz" dedi.