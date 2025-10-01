Video Dünya Ukrayna’da sel: 9 ölü | Video
01.10.2025 | 12:07

Ukrayna’nın güneyindeki Odessa şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın güneyinde şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Odessa şehrinde yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, 362 kişinin kurtarıldığı, araçların sular altında kaldığı ve binaları sel sularının bastığı aktarıldı.
Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, "Sadece 7 saat içinde, Odessa'ya neredeyse iki aylık yağmur yağdı. Hiçbir drenaj sistemi böyle bir yükü kaldıramaz" dedi.
