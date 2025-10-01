Ukrayna’da sel: 9 ölü | Video
Ukrayna’nın güneyindeki Odessa şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti.
Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, "Sadece 7 saat içinde, Odessa'ya neredeyse iki aylık yağmur yağdı. Hiçbir drenaj sistemi böyle bir yükü kaldıramaz" dedi.
