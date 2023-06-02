Video Dünya Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah'ın düğününe ABD First Lady'si Jill Biden da katıldı | Video
Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah'ın düğününe ABD First Lady'si Jill Biden da katıldı | Video

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah'ın düğününe ABD First Lady'si Jill Biden da katıldı | Video

02.06.2023 | 08:52

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Zahran Sarayı’nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Düğün günü ülkede resmi tatil ilan edilirken, nikah törenine ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden da katıldı.

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Ürdün'de aylardır beklenen kraliyet düğünü gerçekleşti. Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Çiçeği burnunda gelin Al Seif, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab imzalı zarif beyaz bir gelinlik, Veliaht Prens Abdullah ise askeri üniformasını giydi.

Nikah törenine ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, İngiltere Prensi William ve eşi Kate ile Katar, Belçika, İspanya, Danimarka, Hollanda ve Japonya kraliyet ailelerinin üyeleri katıldı.

Nikah törenin ardından çiçeği burnunda çift, düzenlenen geçit töreni ile halkı selamlayarak düğünün düzenleneceği Al Husseiniya Sarayı'na doğru yola çıktı. Al Husseiniya Sarayı'ndaki düğüne yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor.

Ürdün'ün dört bir yanında kutlamaların yapıldığı düğün öncesi, birçok cadde ve sokak süslendi. Düğün ile Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi bekleniyor.

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