Video Dünya Uzay turizmi için başarılı adım! Astronot olmayan 4 kişiyi taşıyan SpaceX roketi başarıyla fırlatıldı | Video

Uzay turizmi için başarılı adım! Astronot olmayan 4 kişiyi taşıyan SpaceX roketi başarıyla fırlatıldı | Video

Uzay turizmi için başarılı adım! Astronot olmayan 4 kişiyi taşıyan SpaceX roketi başarıyla fırlatıldı | Video
16.09.2021 | 08:52

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İçinde astronot olmayan 4 mürettebatı taşıyan ve dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat hedefleyen SpaceX roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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ABD'li roket geliştiricisi SpaceX, içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başardı. Dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat vaadeden Inspiration4 adı verilen uçuş Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ 03.03'de gerçekleştirildi. Bir Falcon 9 roketinden fırlatılan SpaceX Dragon kapsülünün içinde yol alan mürettebat 10 dakika içinde yörüngeye ulaştı. 4 ismin Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'na iniş yapmadan önce üç gün boyunca Dünya'nın etrafında seyahat edeceği bildirildi. Mürettebatı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaklaşık 150 kilometre daha yukarıya, 575 kilometre yüksekliğe ulaşacağı açıklandı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta NASA tarafından 2009'da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer aldı. Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin'de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler oldu.

DENEMELERİN SAYISI ARTIYOR
Daha önce İngiliz iş insanı Richard Bronson şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Toplam 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılarak, sorunsuz şekilde yeryüzüne inmeyi başarmıştı. ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, kendi şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya gerçekleştirdiği 4 kişilik seyahat ise sivil mürettebattan oluşan ilk pilotsuz uçuş olarak kayıtlara geçmişti.

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