Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video
Venezuela’nın güneyindeki El Callao’da bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 14.10.2025 | 12:01
08:42
01:08
Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video 13.10.2025 | 16:26
01:00
Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'a getirildi | Video 13.10.2025 | 14:37
10:19
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu" | Video 13.10.2025 | 14:37
04:46
İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video 13.10.2025 | 11:07
06:16
ABD Başkanı Trump, İsrail'de | Video 13.10.2025 | 11:07
09:52
01:00
08:40
Dünyanın gözü Gazze'de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video 13.10.2025 | 09:24
00:57
00:11
02:27
Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video 11.10.2025 | 11:00
00:20
05:49
29:58
05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
01:07
01:57
04:47
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 09.10.2025 | 11:30