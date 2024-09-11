Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 127'ye yükseldi | Video
Vietnam'da cumartesi günü karaya çıkan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye yükseldi.
Yen Bai eyaleti yetkilileri, eyalette 18 bin evin sular altında kaldığını ve 59 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
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