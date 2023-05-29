Viyana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan gurbetçiler, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için sokaklara döküldü. Viyana'nın 10'uncu bölgesindeki Reumannplatz'da toplanan gurbetçi vatandaşlar, seçim sonuçlarını polisin yoğun güvenlik önlemleri altında coşkuyla kutladı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan gurbetçiler, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıyarak yürüyüş yaptı. Birçok gurbetçi de araçlarıyla konvoy oluşturup Viyana sokaklarında tur attı.