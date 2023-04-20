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Yemen'de yardım dağıtımında izdiham: 78 ölü | Video

Yemen'de yardım dağıtımında izdiham: 78 ölü | Video

20.04.2023 | 11:05

Yemen'in başkenti Sana'da yüzlerce kişinin Ramazan Bayramı için 9 dolarlık yardımın dağıtımın yapıldığı okulda toplandığı sırada çıkan izdiham sonucu en az 78 kişi hayatını kaybetti.

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Orta Doğu ülkesi Yemen'in başkenti Sana'da iş adamlarının Ramazan Bayramı dolayısıyla bir okulda yaptığı kişi başı yaklaşık 9 dolarlık yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yardım etkinliğini organize etmekten sorumlu 2 iş adamının gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü duyuruldu. İzdihamdan sorumlu tutulan iş adamlarının yetkililerle koordinasyon içerisinde olmadığı, yardımın rastgele dağıtıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları ise başkentin kontrolünü yıllardır elinde bulunduran Husilerin kalabalığı kontrol etmek için havaya ateş açtığını, mermilerin bir elektrik teline isabet ederek patlamaya yol açtığını ve halkın paniğe kapılması sonucu izdihamın yaşandığını belirtti.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ
İran destekli Husiler, Yemen'de iç savaşın başladığı 2015'te hükümetin devrilmesinden bu yana başkentin kontrolünü elinde bulunduruyor. Birleşmiş Milletler, Yemen'deki çatışmaların 377 binden fazla ölüme yol açtığını, ölümlerden yüzde 60'ının açlık, sağlık hizmeti eksikliği ve temiz olmayan içme suyundan kaynaklandığını ifade ediyor.

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