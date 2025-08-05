Video Dünya Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi | Video
Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi | Video

Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi | Video

05.08.2025 | 08:30

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi. İsrail ordusu füzenin engellendiğini duyururken, ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar ya da yaralanma meydana gelmediği açıklandı.

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Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren ve bölgeye yardım girişini kısıtlayarak insani krize neden olan İsrail'e Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilirken, Magen David Adom ambulans servisi ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı. İsrail ordusunun Husilerin fırlattığı balistik füzeyi engellemeye çalıştığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.
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