Yunanistan'da Atina yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı | Video 10.08.2025 | 08:48 Yunanistan'ın güneydoğusundaki Attika yarımadasında yer alan Keratea bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı, yangında en az bir kişi hayatını kaybetti.

Cuma günü öğleden sonra başkent Atina'nın doğusundaki Keratea yakınlarında çıkan orman yangını sonrasında siviller bölgeden tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangın nedeniyle en az bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, Keratea'da birçok evi, tarım arazisini ve zeytinliği yok etti.

Polis, cuma gecesi geç saatlere kadar kapı kapı dolaşarak evlerin tahliye edilmesini emretti. Evlerini tahliye etmeyi reddeden vatandaşlara ise polis tarafından müdahale edildiği bildirildi. İtfaiye ekipleri, yangının başladığı yere yakın bir bölgede evinde yaşlı bir adamın cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Yangınlara 44 araç ile 190 itfaiye erinin müdahale ettiği ve Attika bölgesinden ağır tanker ve iş araçlarının da seferber edildiği bildirildi. Yangınlarla mücadeleye helikopter ve yangın söndürme uçaklarının yanı sıra Çekya ve Romanya'dan ekiplerin de destek verdikleri açıklandı.

Yangın cumartesi günü kontrol altına alındı.

Son 24 saatte tarım arazisi ve ormanlarda 50'den fazla yangının çıktığı Yunanistan'da turistik Kefalonya adası dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde çok sayıda yangın etkili oldu.