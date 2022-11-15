Video Dünya Zelenskiy: "Rusya barış formülümüze karşı çıkarsa, tek isteğinin savaş olduğunu göreceksiniz" | Video
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Zelenskiy: "Rusya barış formülümüze karşı çıkarsa, tek isteğinin savaş olduğunu göreceksiniz" | Video

15.11.2022 | 10:12

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video konferans yoluyla katıldığı Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya barış formülümüze karşı çıkarsa, tek isteğinin savaş olduğunu göreceksiniz" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferans yoluyla katıldı. Zelenskiy, aralarında ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de bulunduğu G20 Liderler Zirvesi'nde 10 maddelik bir barış formülünü benimsemeye ve savaşı "adil bir şekilde ve BM Tüzüğü ve uluslararası hukuk temelinde" sona erdirmeye çağırdı.

Açıklamalarında, Rusya'nın Ukrayna topraklarından tüm askerlerini çekmesi gerektiğini ve Kiev'in herhangi bir toprak tavizi veremeyeceğini yineleyen Zelenskiy, tüm Ukraynalı tutukluların serbest bırakılması çağrısında da bulundu. Ayrıca, savaşın sürdüğü Zaporijya nükleer santraliyle ilgili olarak "radyasyon güvenliğinin" yeniden tesis edilmesi, Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmesi ve bir tahıl ihracatı girişiminin genişletilmesi çağrısında bulunan Zelenskiy, "Rusya barış formülümüze karşı çıkarsa, tek isteğinin savaş olduğunu göreceksiniz" dedi.

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