Video Dünya Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu | Video
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu | Video

Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu | Video

30.05.2023 | 06:08

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettim" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayarak tebrik ettiğini belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik ettim. Ukrayna ile Türkiye arasında her düzeyde daha fazla işbirliğimizin halkımıza ve uluslararası istikrara daha fazla fayda sağlayabileceğinden eminim. Bölgemizin ve tüm Avrupa'nın güvenliği, dünya gıda güvenliği, uluslararası hukukun temel normlarının korunması, birlikte yaptığımız, yaptığımız ve yapacağımız şeydir" dedi.

Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra bugün Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefon görüşmeleri yaptığını ekleyerek, Rusya'ya karşı dünyanın birçok ülkesinden destek almaya devam ettiklerini söyledi. Danimarka'nın Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yeni askeri destek paketini onayladığını da hatırlatan Zelenskiy, "Savunmamızı güçlendirmek için ortaklarımızla yeni adımlar atıyoruz. Topraklarımızı tamamen özgürleştirmek için başka alternatifimiz yok. Bugün Danimarka'ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Devletimizin desteklenmesi için Danimarka finans desteğini 3 milyar dolar arttırma kararı aldı. Parlamentoya, hükümete ve şahsen Sayın Başbakan Mette Frederiksen'e teşekkür ederim. Şimdi Danimarka'dan gelecek toplam savunma yardımı miktarı 4 milyar 700 milyon doları aşacak" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu | Video 00:43
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu | Video 30.05.2023 | 06:08
Ukraynalı çocuklar Rus saldırısından çığlık atarak kaçtı | Video 00:29
Ukraynalı çocuklar Rus saldırısından çığlık atarak kaçtı | Video 30.05.2023 | 06:08
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü | Video 00:27
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü | Video 29.05.2023 | 12:31
ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi kutlandı | Video 04:11
ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi kutlandı | Video 29.05.2023 | 11:22
Viyana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video 06:56
Viyana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video 29.05.2023 | 09:59
Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı Brüksel’de kutlandı | Video 00:37
Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı | Video 28.05.2023 | 21:00
Çin’in ilk yerli yolcu uçağı uçuşunu gerçekleştirdi | Video 01:54
Çin’in ilk yerli yolcu uçağı uçuşunu gerçekleştirdi | Video 28.05.2023 | 16:46
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’ | Video 01:12
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’ | Video 27.05.2023 | 10:30
Pakistan’da dev ölü balina kıyıya vurdu | Video 02:06
Pakistan’da dev ölü balina kıyıya vurdu | Video 26.05.2023 | 16:34
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 00:49
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 26.05.2023 | 14:42
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 00:49
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 26.05.2023 | 15:02
Azerbaycan’da sel: 2 ölü! | Video 04:28
Azerbaycan’da sel: 2 ölü! | Video 26.05.2023 | 13:43
Azerbaycan’da sel: 2 ölü | Video 04:28
Azerbaycan’da sel: 2 ölü | Video 26.05.2023 | 13:18
Havada akılalmaz olay! Seyir halindeki yolcu uçağının kapısını açtılar! | Video 00:38
Havada akılalmaz olay! Seyir halindeki yolcu uçağının kapısını açtılar! | Video 26.05.2023 | 12:42
Aliyev, Putin ve Paşinyan arasındaki üçlü görüşme Moskova’da başladı | Video 03:32
Aliyev, Putin ve Paşinyan arasındaki üçlü görüşme Moskova’da başladı | Video 26.05.2023 | 08:46
Meksika’da ekmek fırınında şiddetli patlama: 6 yaralı | Video 01:22
Meksika’da ekmek fırınında şiddetli patlama: 6 yaralı | Video 26.05.2023 | 08:46
Kanada’da raf bulutu hayran bıraktı | Video 01:00
Kanada’da raf bulutu hayran bıraktı | Video 25.05.2023 | 13:45
İran, dördüncü nesil balistik füze tanıtımı | Video 00:38
İran, dördüncü nesil balistik füze tanıtımı | Video 25.05.2023 | 12:20
200 kilo veren genç kızın son halini görenler gözlerine inanamadı | Video 04:41
200 kilo veren genç kızın son halini görenler gözlerine inanamadı | Video 25.05.2023 | 12:35
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova’da! | Video 00:34
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'da! | Video 25.05.2023 | 11:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA