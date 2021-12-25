Hapishanelerden sperm kaçırarak baba oluyorlar! Sıra dışı mücadele yöntemi...

Cezaevinde tutuklu olan birinden kaçırılan spermlerle, bebeklerin dünyaya geldiğini daha önce duymuşmuydunuz? Gelin bu bölümümüzde Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı başvurdukları sıra dışı mücadele yöntemlerine bakalım. Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde, Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, İsrail hapishanelerinde yatan Filistinlilerin sıra dışı mücadele yöntemlerini anlatıyor.