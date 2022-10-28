Akbank 29 Ekim’i gerçek bir başarı hikayesi ile kutluyor!

Akbank, Cumhuriyet Bayramı’nı 29 Ekim’de dijital kanallar üzerinde yayınlanan özel bir reklam filmiyle kutluyor. Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk kadın sporcu olmayı başaran 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu’nun yer aldığı 1.5 dakikalık reklam filmi, Türkoğlu’nın yüzmeye başlama hikayesi üzerinden Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in sporcu bir gencin hayatına ve hayallerine nasıl ilham olduğunu anlatıyor.