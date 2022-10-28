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OTOMATİK OYNAT
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Akbank 29 Ekim’i gerçek bir başarı hikayesi ile kutluyor! 28.10.2022 | 16:39
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Aspir’in yağa yolculuğu! Kayseri’de aspir ekim alanı yüzde 500 arttı | Video 20.10.2022 | 14:15
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Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 20.10.2022 | 11:58
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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 20.10.2022 | 10:15
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TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 17.10.2022 | 13:29
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Vodafone Busines Ekofood Başarı Hikayesi 15.10.2022 | 09:23
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Akbank, Cumhuriyet Bayramı’nı 29 Ekim’de dijital kanallar üzerinde yayınlanan özel bir reklam filmiyle kutluyor. Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk kadın sporcu olmayı başaran 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu’nun yer aldığı 1.5 dakikalık reklam filmi, Türkoğlu’nın yüzmeye başlama hikayesi üzerinden Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in sporcu bir gencin hayatına ve hayallerine nasıl ilham olduğunu anlatıyor.