AKKUYU NGS bölgede kartları yeniden dağıtacak! Berat Albayrak: "Böylesine bir teknolojide izleyici olamayız" | Video

Türkiye'de cari açık problemini kökünden çözecek enerjide bağımsızlık hamlesinin önemli bir yapı taşı AKKUYU NGS ile atılacak. Türkiye'nin nükleer serüveni başlıyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi, tüm engellemelere rağmen devreye alınıyor. Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' kitabında yer alan "65 Yıllık Rüya: Nükleer Enerji" başlıklı bölümde dikkat çeken ifadeler kullandı.