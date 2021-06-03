Atılım Otogaz ve Mühendislik Girişimci Kurucusu Baki Köseoğlu "Bu dönüşümün içerisinde öncü olmak istiyoruz"

Atılım Otogaz ve Mühendislik Girişimci Kurucusu Baki Köseoğlu, gelecekte dünya üzerindeki motorlu araçların dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu belirterek Atılım Otogaz'ın gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Atılım Otogaz'ın gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan; Atılım Otogaz ve Mühendislik Girişimci Kurucusu Baki Köseoğlu, dünya üzerindeki motorlu taşıtların dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu belirterek;

"Dünyada şu anda 1 milyar 250 milyonun üzerinde motorlu taşıt bulunmakta ve bu motorlu taşıtların bir kısmı yerlerini yenisine bırakırken bir kısmı da dönüşüm geçirecek. Bizde Atılım Otogaz olarak bu dönüşümün içerisinde öncü olmak istiyoruz" dedi.