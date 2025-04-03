Video Ekonomi Bakan Bolat: "Devlet-Millet dayanışması ile tuzak bozuldu" | Video
Bakan Bolat:

Bakan Bolat: "Devlet-Millet dayanışması ile tuzak bozuldu" | Video

03.04.2025 | 14:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarını örtbas etmek amacıyla ekonomiyi hedef alan boykot çağrısı tutmadı. 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. A Haber canlı yayınına konuk olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özgür Özel’in boykot kararını değerlendirdi. Bolat; “Esnaf kazandı, bozguncu çabalar kaybetti.Vatandaş boykotçuları boykot etti. Halkımız 2 Nisan'da destan yazdı.' dedi.

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