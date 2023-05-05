Bakan Nebati: "21. yüzyılda Türkiye'nin yüzyılı olarak yolumuza devam edeceğiz" | Video
Mersin'in Mut ilçesinde otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bayrağımıza, devletimize, milletimize, vatanımıza sahip çıkıyoruz ve Allah’ın izniyle 21. yüzyılda Türkiye'nin yüzyılı olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
"Biz projelerle sahaya çıktık" diyen Bakan Nebati, "Onlar sadece videolarla ekonomiyi yöneteceklerini, ülkeyi yöneteceklerini iddia ediyorlar. Şimdi gelin hep beraber bakalım bir ayda ne yaptık. Buraya gelirken yerli milli aracımız Togg'la geldik. Togg'un temelini atarken bunlar dediler ki 'Siz hayal temeli atıyorsunuz.' Binaları yaparken 'Makinalar nerede?' diye sordular. Makinalar gelmeye başladı, 'Araba nerede?' dediler. Sadece Togg olsa neyse. Bunlar çıktılar toplantılar yaptılar. Bu benzemezler kendi aralarında birbirine girdiler, sonra birileri tuttu kulağından birilerini getirip oturttu. Video toplantılarıyla bize seçim kampanyası anlatmaya başladılar. Peki, biz onlara dediğimiz zaman 'TCK Anadolu'yu gördün mü?', şöyle bir gözlerinin ucuyla baktılar, 'Buna uçak binmiyor' dediler. Ya 2023, İHA'lar SİHA'lar iniyor. İHA'ları, SİHA'ları istemeyiz dediler. Peki milliyetçi geçiniyorsun, ulusalcı geçiniyorsun, bizim İHA'larımız, SİHA'larımız kimin kafasına iniyor" şeklinde konuştu.
Bakan Nebati, konuşmasının ardından Laal Paşa Camii'nde cuma namazını kılarak, Gülnar ilçesine geçti.
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