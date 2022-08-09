Bakan Nebati'den ''Türkiye IMF'den borç aldı'' iddiasına yanıt | Video

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığına'' yönelik iddiayı yalanladı. Nebati, iddiayı ortaya atan İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz için ''Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü'' dedi.