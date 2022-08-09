Video Ekonomi Bakan Nebati'den ''Türkiye IMF'den borç aldı'' iddiasına yanıt | Video
Bakan Nebati'den ''Türkiye IMF'den borç aldı'' iddiasına yanıt | Video

Bakan Nebati'den ''Türkiye IMF'den borç aldı'' iddiasına yanıt | Video

09.08.2022 | 14:56

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığına'' yönelik iddiayı yalanladı. Nebati, iddiayı ortaya atan İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz için ''Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü'' dedi.

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