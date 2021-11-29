Black C Media Kurucu Ortağı Cengiz Coşkun "Girişimcilik, cesaret ister" | Video

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Black C Media Kurucu Ortağı Cengiz Coşkun "Bu girişimcilik, biraz cesaret isteyen bir konu. Sanırım en zor olan kısım, cesareti toplayıp doğru bir plan yapmak. Konfor alanını terketmek bence. Çünkü alıştığımız düzenin dışına çıkıyoruz." diye konuştu.