Clotie.com Kurucu Ortağı Engin Can Kurt, "Bunu da istersen 'Clotie'den sana hemen yollayabiliriz"

Clotie.com Kurucu Ortağı Engin Can Kurt, Clotie''nin amacını "Bunu giyebilirsin... Bununla giyebilirsin... Bunu da istersen 'Clotie'den sana hemen yollayabiliriz' dediğimiz bir senaryo hayal ediyoruz" diyerek özetledi.

Clotie.com Kurucu Ortağı Engin Can Kurt, şirketlerinin amaçları ile ilgili açıklamalarda bulunarak hayal ettikleri senaryoyu "Yarın sabah ne giymeliyim? dediğinizde; Hava durumunu, sizin bütün kişisel özelliklerinizi, dolabınızdaki bütün kıyafetleri ve Clotie'nin size bir iki saate yada daha kısa zamanda ulaştırabileceği kıyafetleri, harmanlayarak... 'Bunu giyebilirsin... Bununla giyebilirsin... Bunu da istersen 'Clotie'den sana hemen yollayabiliriz' dediğimiz bir senaryo hayal ediyoruz"