CRM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Satın alınan tatillerin arkasındaki gizli kahramanız"

CRM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, şirketlerinin faaliyet alanları ve son girişimleri olan Holimax'in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

CRM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, son girişimleri olan Holimax'in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.



Holimax ile bütün tur satış süreçlerini otel adına gerçekleştirdiklerini belirten CRM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "HoliMax bir tur operatörü. Bir kullanıcı bir oteli aradığında bizim Antalya'daki 'call center'ımız cevap verir. Bütün satış süreçlerini otel adına biz geçekleştiririz. Biz bu noktada yaklaşık beş yıldır aslında satın alınan tatillerin arkasındaki gizli kahramanız" dedi.