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Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını gerçekleştirdi | Video 27.12.2022 | 17:04
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EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video 26.12.2022 | 09:15
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Çocukları merkezine alan örnek bir proje 25.12.2022 | 09:37
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Asgari ücretle neler değişecek? Gözler şimdi emekli zammında | Video 23.12.2022 | 14:38
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Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj 21.12.2022 | 19:21
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
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Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama | Video 21.12.2022 | 12:15
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun yılın son toplantısında, ithal girdi kalemleri ve oranlarının tüm yönleriyle değerlendirildiği ve enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının görüşüldüğü aktarıldı.