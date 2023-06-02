Emekli bayram ikramiyesi için yeni zam! Çifte bayram: Temmuz 2023 emekli zammı EYT'liye de yarayacak | Video

Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi yeniden artacak. Emekli maaşı ve ikramiyeler bayram öncesi tüm emeklilerin hesaplarında olacak. Mart ayında başvurusunu yapmış tüm EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı emekli ikramiyesi alacak. Temmuz zammı artışlarından da faydalanacaklar. Peki yeni emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?