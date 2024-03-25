Video Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video

25.03.2024 | 12:35

Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin detayları paylaştı. Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi. Peki SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi için ödemeler nasıl olacak? İşte gün gün ödeme takvimi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video 01:25
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video 25.03.2024 | 12:35
Emekliye promosyon yarışı! Emekli banka promosyon tutarları ne kadar oldu? | Video 05:43
Emekliye promosyon yarışı! Emekli banka promosyon tutarları ne kadar oldu? | Video 22.03.2024 | 09:32
Emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte 2024 Banka Promosyon Tutarları | Video 10:14
Emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte 2024 Banka Promosyon Tutarları | Video 21.03.2024 | 15:56
SON DAKİKA! Merkez Bankası, politika faizini %50’ye yükseltti | Video 03:39
SON DAKİKA! Merkez Bankası, politika faizini %50'ye yükseltti | Video 21.03.2024 | 14:14
Gaziantep Büyükşehir Emekli Kart müjdelerle dolu | Video 05:06
Gaziantep Büyükşehir Emekli Kart müjdelerle dolu | Video 21.03.2024 | 11:32
Milli muharip uçak KAAN yeni boyasıyla | Video 01:10
Milli muharip uçak KAAN yeni boyasıyla | Video 19.03.2024 | 16:10
AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir: Üretim hızı ve kalitesi bakımından çok iyi bir yerdeyiz | Video 08:24
AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir: "Üretim hızı ve kalitesi bakımından çok iyi bir yerdeyiz" | Video 18.03.2024 | 11:23
SLG Group Kurucusu Osman Yiğit: Hedefimiz Türkiye ihracatını güçlendirmek ve şirketimizi büyütmek | Video 04:20
SLG Group Kurucusu Osman Yiğit: "Hedefimiz Türkiye ihracatını güçlendirmek ve şirketimizi büyütmek" | Video 13.03.2024 | 14:28
RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla Sabah TV’ye konuştu | Video 05:15
RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla Sabah TV'ye konuştu | Video 12.03.2024 | 11:10
Gabar’da 2024’ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı | Video 05:40
Gabar’da 2024’ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı | Video 10.03.2024 | 12:39
AKSAŞ Yapı Grubu Kurucusu Oğuzhan Sönmez Kaya: Yatay mimariyi destekliyoruz | Video 06:04
AKSAŞ Yapı Grubu Kurucusu Oğuzhan Sönmez Kaya: "Yatay mimariyi destekliyoruz" | Video 05.03.2024 | 09:59
Altında zirve ne olur? Borsa piyasasında son durum ne? İslam Memiş’ten flaş açıklamalar | Video 08:44
Altında zirve ne olur? Borsa piyasasında son durum ne? İslam Memiş'ten flaş açıklamalar | Video 02.03.2024 | 11:15
İstanbul’a ulaşım müjdesi: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, yarın hizmete giriyor | Video 04:09
İstanbul'a ulaşım müjdesi: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, yarın hizmete giriyor | Video 25.02.2024 | 14:21
Güller Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Sicim: Doğada gördüğümüz her şeyi tasarımlarımıza uygulayabiliyoruz 09:31
Güller Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Sicim: "Doğada gördüğümüz her şeyi tasarımlarımıza uygulayabiliyoruz" 23.02.2024 | 14:32
Net Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş: Kargo ve finans şirketine doğru evrilmiş durumdayız | Video 04:34
Net Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş: "Kargo ve finans şirketine doğru evrilmiş durumdayız" | Video 23.02.2024 | 11:49
Koray Sezginer Her seviyeden öğrencinin rahatlıkla çözebileceği kitaplar hazırladık 12:11
Koray Sezginer "Her seviyeden öğrencinin rahatlıkla çözebileceği kitaplar hazırladık" 20.02.2024 | 16:47
Tiny House trendi yükselişte | Video 08:25
"Tiny House" trendi yükselişte | Video 20.02.2024 | 14:33
Deprem bölgesine 1 milyar liralık yatırım | Video 01:47
Deprem bölgesine 1 milyar liralık yatırım | Video 20.02.2024 | 10:29
Erdoğan’dan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 3 bin liraya yükseltiyoruz | Video 01:41
Erdoğan'dan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: "3 bin liraya yükseltiyoruz" | Video 16.02.2024 | 16:11
Bitcoin 50 bin doları aştı! Kripto piyasasında son durum ne? | Video 07:31
Bitcoin 50 bin doları aştı! Kripto piyasasında son durum ne? | Video 14.02.2024 | 11:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA