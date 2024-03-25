Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video

Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin detayları paylaştı. Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi. Peki SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi için ödemeler nasıl olacak? İşte gün gün ödeme takvimi.