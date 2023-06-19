Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi | Video

Haziran ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara erkenden yatıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimini yayımlandı. Buna göre Kurban Bayramı öncesi 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ödemelerı tamamlanacak. Peki kim ne zaman ödeme alacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi.