Video Ekonomi Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi | Video
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi | Video

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi | Video

19.06.2023 | 15:03

Haziran ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara erkenden yatıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimini yayımlandı. Buna göre Kurban Bayramı öncesi 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ödemelerı tamamlanacak. Peki kim ne zaman ödeme alacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi.

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