Emekli maaşları ve ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı | Video

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için erken ödeme takvimini duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 17-23 Haziran tarihleri arasında ödemelerin tamamlanacağını açıkladı. Buna göre Kurban Bayramı'ndan 5 gün önce emekli ikramiyesi ve aylıkların ödemeleri tamamlanmış olacak. İşte emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için açıklanan takvim ve haberin detayları.