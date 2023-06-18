Emekli maaşları ve ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı | Video
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için erken ödeme takvimini duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 17-23 Haziran tarihleri arasında ödemelerin tamamlanacağını açıkladı. Buna göre Kurban Bayramı'ndan 5 gün önce emekli ikramiyesi ve aylıkların ödemeleri tamamlanmış olacak. İşte emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için açıklanan takvim ve haberin detayları.
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