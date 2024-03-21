Emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte 2024 Banka Promosyon Tutarları | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere müjdeyi verdi. Kamu bankaları emekli promosyon tutarı yüzde 166'nın üzerinde yükseldi. Düzenlemenin özel bankalardaki rekabeti artırarak rakamları daha da yukarı çekmesi bekleniyor. Emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte en yüksek banka promosyonu ve yeni rakamlar.
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