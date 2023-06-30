Emekli ve memur maaş temmuz zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur maaşı düzenlemesiyle ilgili takvim verdi. Kurban Bayramı sonrası memur zammı için düğmeye basılacak. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Memur maaşı düzenlemesini de hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi. Peki 2023 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar.